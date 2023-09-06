الكرملين: أمريكا مستعدة لتمويل الحرب "حتى آخر أوكراني"

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن من الواضح أن واشنطن تعتزم مواصلة تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا "حتى آخر أوكراني". جاء ذلك ردًّا على سؤال عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف اليوم الأربعاء.

وفي بادرة دعم وصل بلينكن إلى كييف في وقت سابق اليوم، مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب ملموسة.