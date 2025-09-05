6 مرشحين خلال أسبوعين.. "موت غامض" يزلزل "البديل من أجل ألمانيا"

شهد حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) حادثةً صادمة وغير مألوفة؛ إذ توفي 6 من مرشحيه خلال فترة قصيرة لم تتجاوز أسبوعين، وقبل أيام قليلة من الانتخابات المحلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية.

وبحسب "نيوزويك"، فإن هذه الوفيات الجماعية تسبَّبت في اضطرابات إدارية؛ إذ اضطُرت السلطات المحلية لإعادة طباعة بطاقات الاقتراع، وإصدار بطاقات بريدية جديدة، لضمان مشاركة المواطنين في الانتخابات المقررة في 14 سبتمبر.

وذكرت الصحيفة أن المرشحين الأربعة الأوائل الذين توفوا هم: رالف لانغ (66 عامًا)، فولفغانغ كلينغر (71 عامًا)، ستيفان بيرنديس (59 عامًا)، وفولفغانغ سايتز (59 عامًا)، وأعلنت المدن المحلية تواريخ وفاتهم بشكل متقارب؛ إذ أعلنت مدينة شفيرتي وفاة كلينغر يوم 26 أغسطس، بينما أعلنت مدينة بلامبيرغ عن وفاة لانغ يوم 27 أغسطس، وأعلنت مدينة باد ليبسبرينغه وفاة بيرنديس يوم 28 أغسطس، أما مدينة راينبرغ فقد أعلنت وفاة سايتز يوم 21 أغسطس.

وفي السياق، أعلن نائب زعيم AfD في الولاية، كاي غوتشالك، لاحقًا، وفاة اثنين من المرشحين الاحتياطيين، رينيه هيرفورد وباتريك تيتيزه، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 مرشحين، وأكد المتحدث باسم الحزب أن معظم حالات الوفاة كانت بسبب أمراض موجودة مسبقًا، وأنه لا توجد أي دلائل على وجود جريمة أو مؤامرة.

وعلى الرغم من تأكيد الشرطة بعدم وجود شبهة جنائية، أثارت هذه الوفيات الجماعية موجة من التكهنات على الإنترنت؛ فقد وصف الاقتصادي المتقاعد، البروفيسور ستيفان هومبورغ، الحدث بأنه "إحصائيًا شبه مستحيل"، وأعاد بعض القادة في الحزب نشر هذه التعليقات، بما في ذلك أليس فايدل، التي شاركت رسالة عن وفاة المرشحين الأربعة الأوائل مع تعليق: "أربعة مرشحين من AfD قد تُوفوا".

وتذكر مصادر مطّلعة أن هذه الوفيات الجماعية كان لها أثر مباشر على العملية الانتخابية؛ إذ في مدينة شفيرتي، اضطر نحو 200 ناخب قد صوتوا بالفعل عبر البريد، للحصول على بطاقات جديدة، بما في ذلك من صوتوا مباشرة في مجلس المدينة، وأكدت مدينة بلامبيرغ أن جميع الناخبين المتضررين سيحصلون على بطاقات بريدية جديدة فور توفرها، مع التنويه بعدم استخدام أي بطاقة قديمة لتجنب إبطال الأصوات.

من جهتها قالت مدينة باد ليبسبرينغه في بيان حول وفاة ستيفان بيرنديس، إن الوفاة كانت "غير متوقعة"، وأن الإدارة ستطبع بطاقات جديدة لضمان استمرار الانتخابات في 14 سبتمبر كما هو مقرر، كما أكدت مدينة راينبرغ أنها سترسل بطاقات بريدية جديدة لجميع الناخبين المتضررين، مشددة على ضرورة استخدام البطاقات الجديدة فقط.

وأعرب غوتشالك، نائب زعيم AfD في الولاية، في مقابلة مع بودكاست Politico Berlin Playbook، عن أن المعلومات المتاحة "لا تدعم الشكوك في الوقت الحالي"، مضيفًا أن التحقيقات يجب أن تُجرى "دون الدخول مباشرة في نظرية المؤامرة"، وفق ترجمة "Die Welt" للمقابلة.

ويرى الخبراء أن هذه الأحداث تأتي في وقتٍ حساس للحزب، الذي أصبح ثاني أكبر حزب في ألمانيا خلال الانتخابات الفيدرالية في فبراير، ويشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الألمانية صنفت الحزب كمنظمة يمينية متطرفة قبل تعليق هذا التصنيف مؤقتًا؛ بسبب استئناف قانوني في المحكمة.

وبينما تستمر السلطات المحلية في التحقيق في كل حالة وفاة على حدة، فإنها في الوقت نفسه تعمل على طباعة وإرسال بطاقات بديلة لضمان العدّ الصحيح للأصوات، وقد ركزت البلديات على التعامل مع الناخبين بمسؤولية لضمان عدم فقدان أي صوت، سواء عبر البريد أو في مواقع التصويت المباشر.

وبحسب مراقبين فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الوفيات الجماعية التي هزّت صفوف حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، ربَّما تتماشى مع سياق مشابه لما حدث في المكسيك قبيل فوز مرشحة اليسار الحاكم كلوديا شينباوم، الرئيسة الحالية؛ إذ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في مايو الماضي، عن تورط مشتبه به لجماعات الجريمة المنظمة في 28 عملية قتل على الأقل من أصل 36 عملية قتل طالت مرشحين وأسرهم خلال موسم الحملات الانتخابية في المكسيك، التي أجريت في يونيو العام 2024.

في سياق ذي صلة، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي نتائج رسمية تتعلق بأسباب الوفاة الفردية لكل مرشح بشكل مفصل، بينما يواصل كل من AfD والسلطات المحلية متابعة التحقيقات، وبالرغم من التكهنات على الإنترنت، يبقى التركيز على تأمين حقوق الناخبين وضمان سير الانتخابات في موعدها المحدد.