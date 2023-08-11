بايدن يطلب 13 مليار دولار من الكونغرس لدعم أوكرانيا

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى الكونغرس الأمريكي، طالب فيها بتمويل إضافي قدره 13 مليار دولار لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل.

وطلب بايدن من الكونغرس في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية لأوكرانيا.

وجاء في الرسالة، أن الحزمة تتضمن "9.5 مليار دولار لإرسال معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي".

ومن جانب آخر، كان السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، قد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر في المساعدات العسكرية الضخمة لإسرائيل، في ظل ميل الحكومة الإسرائيلية أكثر نحو اليمين المتطرف.

ودعا العضو البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس بايدن إلى "التدخل شخصيًّا لمنع الوزراء العنصريين في الحكومة الإسرائيلية من سلب الأراضي الفلسطينية والتعدي على حقوق الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات صارخة بحقهم".