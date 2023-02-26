مخاوف من زيارة لوكاشينكو لبكين.. ونتنياهو "فقد شرعيته"

تصدر الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس البيلاروسي إلى الصين عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد، وسط تقارير تتحدث عن مخاوف غربية إزاء الخطوة وما إذا كانت مرتبطة بالحرب الأوكرانية.

وتساءلت الصحف حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على مواصلة دعمها لأوكرانيا، في ظل تحديات داخلية يعاني منها الرئيس، جو بايدن، والتي قد تعرقل ما تعهد به خلال زيارته لكييف الأسبوع الماضي، خاصة إذا طال أمد الحرب.

وفي إسرائيل، تناولت الصحف تقارير من هناك تزعم أن بنيامين نتنياهو قد "فقد شرعيته" كرئيس للوزراء على خلفية تصريحات "خطيرة" أدلى بها خلال الفترة الأخيرة بحق المتظاهرين، مما أثار مخاوف أن السياسي المخضرم أصبح مولعاً بـ"جنون العظمة".

مخاوف من زيارة لوكاشينكو لبكين

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، تثير مخاوف كل من كييف وحلفائها الغربيين بشأن مستقبل الحرب الأوكرانية.

واعتبرت الصحيفة أن "زيارة الدولة" التي سيقوم بها لوكاشينكو بعد غد الثلاثاء، تؤكد بشكل خاص مخاوف الولايات المتحدة من أن الصين مستعدة لإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسيا، على الرغم من إعلان بكين نيتها التوسط في إنهاء الصراع.

وكانت الصين قد أعلنت، أمس السبت، أن زيارة لوكاشينكو ستستمر لثلاثة أيام. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه من المرجح أن يؤدي وجود لوكاشينكو - وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في بكين إلى زيادة الاهتمام الدولي والضغط على موقف الصين المتداخل فيما يتعلق بالحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان الصيني يأتي بعد أسبوع من اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصين بالتفكير في إرسال مساعدة عسكرية قاتلة إلى روسيا، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الصينيون. وقال مكتب لوكاشينكو إن زيارة الأخير للصين ستكون فرصة لتقديم "استجابة للتحديات الحادة في البيئة الدولية الحديثة".