تركيا: نأمل أن تفي السويد بالتزامات حلف شمال الأطلسي‎‎

تركيا: نأمل أن تفي السويد بالتزامات حلف شمال الأطلسي‎‎

رويترز
رويترز

قالت تركيا، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع التركي أبلغ نظيره الأمريكي أن عضوية فنلندا الجديدة في حلف شمال الأطلسي "أظهرت دعم أنقرة لتوسع الحلف"، وأنها تأمل في أن "تفي السويد في أقرب وقت ممكن بالالتزامات المفروضة عليها" بموجب طلبها الانضمام للحلف.

تركيا: نأمل أن تفي السويد بالتزامات حلف شمال الأطلسي‎‎
زيلينسكي يهنئ فنلندا بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي


وقالت وزارة الدفاع التركية، في إفادة عن المكالمة بين خلوصي أكار ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الوزيرين "ناقشا أيضا أهمية التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن مساعي تركيا لشراء وتحديث طائرات مقاتلة من طراز إف-16".

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