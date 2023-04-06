تركيا: نأمل أن تفي السويد بالتزامات حلف شمال الأطلسي‎‎

قالت تركيا، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع التركي أبلغ نظيره الأمريكي أن عضوية فنلندا الجديدة في حلف شمال الأطلسي "أظهرت دعم أنقرة لتوسع الحلف"، وأنها تأمل في أن "تفي السويد في أقرب وقت ممكن بالالتزامات المفروضة عليها" بموجب طلبها الانضمام للحلف.