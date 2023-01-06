بعد "شغب رأس السنة".. ألمانيا تتجه لـ"تقنين" حيازة السلاح

وقالت الوزيرة خلال زيارة لوحدة الإطفاء في حي نويكولن في العاصمة برلين، إن هذا النوع من الأسلحة لعب دورا رئيسيا في الأحداث التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت: "رغم أنها لم تكن أداة مؤذية.. بيد أنها في النهاية تمثل سلاحا، ومن الضروري إصدار ترخيص بحيازته"، وتابعت: "أرى في هذا التشديد إشارة مهمة".

وتعرض رجال شرطة وإطفاء لاعتداءات في عدة مدن، خلال ليلة رأس السنة، إذ رشق المعتدون رجال الأمن بالألعاب والمفرقعات النارية خلال الاحتفالات، واتسمت بعض الهجمات بالعنف خاصة في بعض أحياء العاصمة.