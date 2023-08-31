باريس تعلق على أوامر المجلس العسكري للشرطة بطرد سفيرها من النيجر

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي، في بيان، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت "لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده".