البحرية السنغالية تعترض قاربين يحملان 272 مهاجرًا

اعترضت القوات البحرية في السنغال قاربين خشبيين يحملان 272 ممن يعتقد أنهم مهاجرون على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل العاصمة دكار، يوم أمس الجمعة.

وقالت البحرية السنغالية في منشور على الإنترنت، اليوم السبت، إن 7 أطفال و16 امرأة كانوا من بين الركاب الذين نُقلوا إلى قاعدة بحرية في دكار.