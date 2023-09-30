البحرية السنغالية تعترض قاربين يحملان 272 مهاجرًا
اعترضت القوات البحرية في السنغال قاربين خشبيين يحملان 272 ممن يعتقد أنهم مهاجرون على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل العاصمة دكار، يوم أمس الجمعة.
وقالت البحرية السنغالية في منشور على الإنترنت، اليوم السبت، إن 7 أطفال و16 امرأة كانوا من بين الركاب الذين نُقلوا إلى قاعدة بحرية في دكار.
ويقطع آلاف المهاجرين مئات الأميال من مياه المحيط، الذي يفصل أفريقيا عن أوروبا كل عام في مغامرة محفوفة بالمخاطر للبحث عن حياة أفضل، حيثُ يُعتبر فصل الصيف هو الفترة الأكثر ازدحاما بخوض غمار تلك الرحلة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي ما لا يقل عن 559 شخصًا حتفهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري في عام 2022، بينما سقط 126 ما بين قتيل ومفقود على نفس الطريق في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مع تسجيل 15 حادث غرق.