بطيء ومصفّح.. ما سر إصرار الزعيم الكوري على السفر عبر "القطار الزاحف"؟

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى بكين على متن قطاره الخاص، بعد يوم من إعلان صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية أن "كيم" غادر بيونغ يانغ متوجهاً إلى الصين، ليشارك الأربعاء في احتفالات الصين بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكعادته في السفر إلى الدول، استخدم الزعيم الكوري قطاره الأخضر الداكن، والذي يقال عنه أنه مضاد للرصاص.. فماذا نعرف عن "قطار الشرق السريع"؟

9 رحلات

تشير المعلومات إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ومنذ توليه السلطة العام 2011، استخدم قطاره الخاص في 9 رحلات دولية وعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مرّتين، كما استخدمه في طريقه لعقد اجتماعات مع بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في عامي 2018 و2019.

وتقول صحيفة "التلغراف"، إن الغرب يرصد تحركات كيم من خلال موقع قطاره، الذي يستخدمه خاصة في رحلاته الخارجية، مشيرة إلى أنه نادراً ما يلجأ إلى أسطول طائرات بلاده القديم، بل يفضل العربات المصفَّحة التي نقلت أفراد عائلته في تنقلاتهم خارج البلاد.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن القطار ذا اللونين الأخضر والأصفر، يضم أكثر من 20 عربة، ومضاد للرصاص، الأمر الذي يجعله أثقل بكثير من القطارات العادية، وهو ما يحد من سرعته، والتي تبلغ نحو 37 ميلاً (نحو 60 كيلومتراً) في الساعة

إجراءات أمنية

تشير بعض التقارير، إلى أن كوريا الشمالية تمتلك 90 عربة مدرّعة بكثافة، يصنعها معمل في بيونغ يانغ، وتوضع تحت تصرف كيم عند السفر إلى الخارج، وعادة ما تتكون القطارات من 10 إلى 15 عربة، لإيواء مرافقيه من حراس الأمن، والطاقم الطبي، والمستشارين.

ويتوافر القطار الذي يستخدمه كيم، حالياً، على نوافذ مضادة للرصاص، وجدران معززة، وأرضية تقي من المتفجرات، كما تفرض إجراءات الأمن التي تحيط بالزعيم أن يسبق قطاره ويتبعه قطاران آخران منفصلان، تحسباً لأي هجمات، كما يتم تمشيط شبكة السكك الحديدية القديمة في البلاد، خاصة تلك التي يستخدمها كيم في تنقلاته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأستاذ لدى «معهد دراسات الشرق الأقصى» في جامعة كيونغنام ليم إيول-شول، قوله: "يُقال إنه قادر على مقاومة معظم القذائف المدفعية. إنه حقاً أشبه بقلعة"، وأضاف: "أعتقد أنه مزوّد بإمكانات دفاعية وهجومية لتحمّل تقريباً أي معركة عسكرية".

فوبيا الطيران

تكشف التقارير الإعلامية، أن حب الزعيم الكوري للقطارات ورثه عن عائلته المهووسة بها، والتي تتجنب الطائرات كلما توافر بديل عنها، فالزعيم المؤسس لكوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، جد كيم، كان يسافر إلى الخارج بالقطار بانتظام أثناء حكمه حتى وفاته في العام 1994.

كما أن والده الديكتاتور "كيم جونغ إيل" اشتهر بخوفه من الطيران، وبالتالي اقتصرت زياراته الخارجية على الرحلات البريّة إلى الصين وروسيا على متن قطار مصفّح.

أطول رحلة

وفي العام 2001، ركب كيم الأب قطاره من العاصمة بيونغ يانغ إلى موسكو، في رحلة استغرقت نحو 24 يوماً قطع خلالها 20 ألف كيلومتر ذهاباً وإياباً.