أوكرانيا تقدم شكوى بحق 3 دول في الاتحاد الأوروبي

تقدمت أوكرانيا بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر؛ بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وزارة الاقتصاد في كييف، اليوم الإثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.