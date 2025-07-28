قائد عسكري يكشف عن تأهب إيراني لأي تصعيد في مضيق هرمز‎

أكد اللواء أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده اتخذت جميع التمهيدات اللازمة لمواجهة أي تصعيد محتمل في مضيق هرمز، مشددا على أن بلاده تمتلك طاقات استراتيجية متعددة تتيح لها التعامل مع مختلف السيناريوهات.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "دفاع برس" التابعة للحرس الثوري، الاثنين، قال وحيدي إن "إيران مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب بما يتناسب مع طبيعة الظروف والتحديات"، مؤكداً أن "كل هذه الإمكانيات سيتم توظيفها حين تقتضي الحاجة".

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وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من حرب غير مسبوقة بدأت في 13 يونيو/حزيران بتنفيذ إسرائيل هجمات واسعة على أهداف عسكرية ونووية، وردّ إيران بإطلاق صواريخ بالستية ومسيّرات.

كما شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران، وردت إيران بقصف قاعدة أمريكية في قطر.

وخلال الحرب حذّرت الولايات المتحدة إيران من إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممرا مائيا حيويا.