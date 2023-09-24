سوناك يستجدي ود الناخبين عبر تخفيض "ضريبة الميراث"

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعكف على تخفيض "ضريبة الميراث" التي توصف بأنها "الضريبة الأكثر كراهية في بريطانيا".

يأتي ذلك في إطار تغييرات سياسية لإرضاء الجماهير سيتم النظر بها من قبل مؤتمر حزب المحافظين الشهر المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي كجزء من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بالإعلان عن سلسلة من "القرارات الطويلة المدى المصممة لتغيير بريطانيا"، حيث سيقدم سوناك هذه السياسة على أنها "عرض طموح للناخبين" قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير /كانون الثاني 2025.

ما هي ضريبة الميراث؟

وبحسب الصحيفة، فإنه يتم فرض ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة على العقارات التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني، مع بدل إضافي قدره 175 ألف جنيه إسترليني من أجل الإقامة الرئيسية إذا تم نقلها إلى الأبناء أو الأحفاد.

ويمكن للزوجين تقاسم بدلهما المالي؛ ما يعني أنه يمكن للوالدين نقل مليون جنيه إسترليني إلى أطفالهما دون دفع أي ضرائب.