سوناك يستجدي ود الناخبين عبر تخفيض "ضريبة الميراث"
كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعكف على تخفيض "ضريبة الميراث" التي توصف بأنها "الضريبة الأكثر كراهية في بريطانيا".
يأتي ذلك في إطار تغييرات سياسية لإرضاء الجماهير سيتم النظر بها من قبل مؤتمر حزب المحافظين الشهر المقبل.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي كجزء من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بالإعلان عن سلسلة من "القرارات الطويلة المدى المصممة لتغيير بريطانيا"، حيث سيقدم سوناك هذه السياسة على أنها "عرض طموح للناخبين" قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير /كانون الثاني 2025.
ما هي ضريبة الميراث؟
وبحسب الصحيفة، فإنه يتم فرض ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة على العقارات التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني، مع بدل إضافي قدره 175 ألف جنيه إسترليني من أجل الإقامة الرئيسية إذا تم نقلها إلى الأبناء أو الأحفاد.
ويمكن للزوجين تقاسم بدلهما المالي؛ ما يعني أنه يمكن للوالدين نقل مليون جنيه إسترليني إلى أطفالهما دون دفع أي ضرائب.
إلغاء تدريجي
وأكدت ثلاثة مصادر للصحيفة أن هناك نقاشاً متواصلا على أعلى مستوى حكومي حول إصلاح ضريبة الميراث. ومن بين الاقتراحات التي يتم النظر بها أن يعلن سوناك عن نيته الإلغاء التدريجي للضريبة عن طريق خفض معدل ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة في الميزانية في آذار/ مارس، مع تحديد مسار لإلغائها بالكامل في السنوات المقبلة شريطة أن ينخفض التضخم بشكل كبير.
ومن شأن هذا أن يتوافق مع تصريحات وزير المالية البريطاني جيريمي هانت التي أدلى بها الأسبوع الماضي والتي أكد فيها أنه لن تكون هناك تخفيضات ضريبية عندما يقدم خطته الأخيرة في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن إلغاء ضريبة الميراث يعود بمكاسب سياسية يمكن تحقيقها في هذا الجانب من الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تقول المصادر إن المسؤولين يدرسون كيفية إجراء المزيد من الإصلاحات على نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، وفقا للصحيفة.
المصدر: صحيفة التايمز البريطانية