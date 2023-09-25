تحرير 16 طالبة خطفهن مسلحون من جامعة نيجيرية
نجحت السلطات في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، اليوم الإثنين، في إطلاق سراح 14 طالبة وموظفين اثنين، بعد أن خطفهم مسلحون هاجموا جامعة جوساو الاتحادية، الأسبوع الماضي.
وقالت الجامعة، في بيان، إن "الجيش وسلاح الجو والشرطة وجهاز أمن الدولة يخوضون عملية لإنقاذ باقي الضحايا، بعد أن أمر الرئيس بولا تينوبو الأجهزة الأمنية بملاحقة الخاطفين"
وتعد المشكلات الأمنية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الرئيس تينوبو، الذي لم يعلن بعد خططه لإنهاء عمليات الخطف والتواجد المسلح في شمال شرق البلاد، وعنف العصابات والانفصاليين في الجنوب الشرقي، والاشتباكات بين المزارعين والرعاة في القطاع الأوسط من المنطقة الشمالية.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن الهجوم أثار توترا داخلها، إذ شعر الطلبة بالقلق على سلامتهم، مطالبة الجميع بممارسة الأنشطة الاعتيادية، بينما تبذل الأجهزة الأمنية قصارى جهدها لتأمين المنطقة وملاحقة الخاطفين.