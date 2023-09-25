تحرير 16 طالبة خطفهن مسلحون من جامعة نيجيرية

نجحت السلطات في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، اليوم الإثنين، في إطلاق سراح 14 طالبة وموظفين اثنين، بعد أن خطفهم مسلحون هاجموا جامعة جوساو الاتحادية، الأسبوع الماضي.

وقالت الجامعة، في بيان، إن "الجيش وسلاح الجو والشرطة وجهاز أمن الدولة يخوضون عملية لإنقاذ باقي الضحايا، بعد أن أمر الرئيس بولا تينوبو الأجهزة الأمنية بملاحقة الخاطفين"