بين والاس لزيلينسكي: بريطانيا ليست خدمة توصيل للأسلحة من أمازون

وأشار وزير الدفاع البريطاني في رده على كيفية استمرار الطلبات الأوكرانية للحصول على أسلحة من المملكة المتحدة وشركاء آخرين في الناتو.

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "هناك كلمة تحذير طفيفة هنا، وهي أنه سواء أحببنا ذلك أم لا، يريد الناس أن يروا الامتنان".

وأضاف بين والاس "نصيحتي للأوكرانيين هي أنك في بعض الأحيان تقنع البلدان بالتخلي عن مخزونها من الأسلحة، ونعم، فإن الحرب هي حرب نبيلة ونرى أنها تخوض حربًا من أجل - ليس فقط نفسك - ولكن من أجل حرياتنا" .

واستدرك قائلا "لكن في بعض الأحيان عليك إقناع المشرعين، عليك إقناع السياسيين المتشككين في البلدان الأخرى بأنك تعلم أن الأمر يستحق العناء وأنه يستحق العناء وأنهم يحصلون على شيء مقابل ذلك".

وردا على تصريحات بين والاس حول أمازون ورغبته في رؤية "الامتنان"، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه "لا يعرف ما يعنيه بين والاس" وسأل عما إذا كان "يريد شيئًا مميزًا" بحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي "أعتقد أننا كنا ممتنين دائمًا للمملكة المتحدة". "كنا دائمًا ممتنين لرؤساء الوزراء ولوزير الدفاع، لأن الناس في المملكة المتحدة كانوا دائمًا داعمين- نحن ممتنون لذلك."

المصدر: موقع "إكسبرس بريطانيا" و شبكة "سكاي نيوز" و صحيفة "الإندبندنت"