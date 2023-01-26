الداخلية الإسبانية: المشتبه به في مهاجمة كنيستين صدر بحقه أمر ترحيل قبل أشهر



كشفت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، أن المشتبه به الذي أوقف على خلفية هجومين بسلاح أبيض على كنيستين في جنوب البلاد أسفرا عن مقتل شمّاس وإصابة كاهن، الأربعاء، صدر بحقه أمر ترحيل في حزيران/يونيو الماضي.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الاسبانية، بأن "المشتبه به، وهو شاب مغربي يبلغ 25 عاما لم تصدر بحقه إدانات جنائية أو إرهابية سابقة في إسبانيا أو الدول الحليفة"، ولم يخضع للمراقبة الأمنية.