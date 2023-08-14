صحيفة: تركيا تخطط لبناء ميناء عسكري في كازاخستان

قالت صحيفة "يني شفق"، اليوم الاثنين، إن تركيا وقعت مشروعا حاسما لبناء ميناء عسكري في بحر قزوين في كازاخستان، من شأنه تغيير التوازنات العسكرية والاقتصادية، وتوفير ميزة جيوسياسية كبيرة للبلاد في المعادلة العالمية للطاقة والتجارة.

وأضافت الصحيفة أن شركات تركية تستعد لتنفيذ مشروع مهم يغطي احتياجات جارتها كازاخستان، حيث تقوم هذه الشركات ببناء ميناء عسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميناء سيكون له دور استراتيجي في التوازنات الجيوسياسية.