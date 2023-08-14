صحيفة: تركيا تخطط لبناء ميناء عسكري في كازاخستان
قالت صحيفة "يني شفق"، اليوم الاثنين، إن تركيا وقعت مشروعا حاسما لبناء ميناء عسكري في بحر قزوين في كازاخستان، من شأنه تغيير التوازنات العسكرية والاقتصادية، وتوفير ميزة جيوسياسية كبيرة للبلاد في المعادلة العالمية للطاقة والتجارة.
وأضافت الصحيفة أن شركات تركية تستعد لتنفيذ مشروع مهم يغطي احتياجات جارتها كازاخستان، حيث تقوم هذه الشركات ببناء ميناء عسكري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الميناء سيكون له دور استراتيجي في التوازنات الجيوسياسية.
وأوضحت أن المشروع يشمل تصميم وبناء مجموعة متنوعة من السفن الحربية والتجارية، بدءًا من السفن القتالية العادية إلى السفن الحربية المتطورة، كما يتضمن أيضًا تصميم وبناء منصات متعددة للسفن.
وبحسب الصحيفة، سيبدأ المشروع في المرحلة الأولى بورشة لإصلاح السفن في بحر قزوين بمشاركة شركتين تركيتين وشركة كازاخية، وبعد ذلك سيتم توسيعه لاحقا إلى إنشاء ميناء.
وكشفت أن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع هي: "ASFAT وYDA Group" التركية، والشركة الحكومية الكازاخستانية "Uralsk Plant "Zen " JSC"، وتم توقيع العقد بين الشركات المشاركة في معرض "IDEF 23".
وأضافت أنه من المخطط توظيف السفن الحربية وقوارب الجيش في الميناء؛ لتلبية احتياجات كازاخستان العسكرية والتجارية، مؤكدة أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع نهاية هذا العام أو في بداية عام 2024.
المصدر: صحيفة "يني شفق" التركية