إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها لن تصدر ترخيصًا لمستوطنات جديدة في الأشهر المقبلة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصًا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

ومنحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها نتنياهو وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة ترخيصًا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الـ12 من شباط/فبراير؛ ما أثار غضب الفلسطينيين وقوى غربية.

وأمس الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل "توصلتا إلى اتفاق" بوساطة أمريكية لوقف الإجراءات الأحادية بين الجانبين، بما يتضمن وقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، وتعليق إسرائيل مؤقتًا لبناء المستوطنات.