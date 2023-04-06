ترامب: على الجمهوريين في الكونغرس خفض تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات

وكتب ترامب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يقلّلوا التمويل الموجه إلى وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الاتحادي، حتى يعودا إلى رشدهما".

ومن غير المرجح أن يستجيب الكونغرس لاقتراح ترامب، إذ يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.

ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاتحادي مقابل التصويت على رفع سقف الديون الأمريكية، لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.

ويركز أحد التحقيقين على جهود ترامب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات، العام 2020، التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد ترك منصبه.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن التعليق على تصريحات ترامب، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.