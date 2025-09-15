ترامب: الكراهية بين بوتين وزيلينسكي لا يمكن تصورها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "الكراهية بين بوتين وزيلينسكي لا يمكن تصورها، وهما يرفضان التحدث إلى بعضهما البعض"، مضيفاً: "أودّ إيقاف الحرب في أوكرانيا لكن الأمر يبدو صعباً".

وأقر ترامب، بصعوبة وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين لا يريدان رؤية بعضهما.

وطالب الرئيس الأمريكي أوروبا بتشديد عقوباتها ضد روسيا وأن تكون أكثر تناغماً مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تستمر أوروبا في شراء النفط من روسيا ثم تطالبنا بعقوبات".

وأكد ترامب أن "أوروبا مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة وعليها أن تشدد عقوباتها على روسيا".