"لوموند": ماكرون يسير على حبل مشدود إثر الصراع المتصاعد في غزة

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه مخاوف داخلية كبيرة جراء الحرب بين إسرائيل وحماس، لاسيما في ظل تواجد جالية كبيرة من المسلمين واليهود.

وكان ماكرون قد أعلن عن "مؤتمر إنساني" سيعقد في 9 من الشهر الحالي، كجزء من منتدى باريس للسلام، فيما دعا دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط ومجموعة العشرين ومختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى تسريع المساعدات لغزة.

وأثار الصراع بين حماس وإسرائيل القلق بين السكان الفرنسيين، ولاسيما مع وجود الجاليات المسلمة واليهودية في البلاد.