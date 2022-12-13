قبل قمة منتظرة.. أمريكا تتعهد بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا

أكدت الولايات المتحدة أنها ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة "ستضع الموارد على الطاولة" خلال القمة.