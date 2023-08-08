إسرائيل تهدد "بإعادة لبنان للعصر الحجري" لو قامت حرب مع حزب الله

هددت إسرائيل، الثلاثاء، "بإعادة لبنان إلى العصر الحجري" في أي حرب تدخلها مع حزب الله، وذلك بعد مناوشات على مدى أسابيع مع الحزب المسلح المدعوم من إيران على الحدود بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان صدر عنه، "لا ترتكبوا خطأ. لا نريد حربا. لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا". وكان يقصد بكلامه حزب الله.