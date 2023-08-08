إسرائيل تهدد "بإعادة لبنان للعصر الحجري" لو قامت حرب مع حزب الله
هددت إسرائيل، الثلاثاء، "بإعادة لبنان إلى العصر الحجري" في أي حرب تدخلها مع حزب الله، وذلك بعد مناوشات على مدى أسابيع مع الحزب المسلح المدعوم من إيران على الحدود بين البلدين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان صدر عنه، "لا ترتكبوا خطأ. لا نريد حربا. لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا". وكان يقصد بكلامه حزب الله.
ودأبت إسرائيل وحزب الله على إطلاق مثل هذه التصريحات الرنانة منذ الحرب الأخيرة بينهما في 2006. إلا أن هذه التصريحات باتت أكثر حدة منذ التفجير الذي وقع في أحد شوارع إسرائيل، في مارس/آذار، وحملت تل أبيب متسللا تابعا لحزب الله المسؤولية عنه، ولم يعلن الحزب مسؤوليته عن التفجير.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية مواجهات بين مدنيين من لبنان ومجموعة واحدة على الأقل من عناصر حزب الله وقوات إسرائيلية على الحدود المحصنة بين البلدين.