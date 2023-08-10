إيران تنقل 4 أمريكيين من سجن "إيفين" إلى الإقامة الجبرية

أفرجت إيران عن أربعة أمريكيين من السجن، يوم الخميس، ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما نقلت "رويترز"، من عائلة أحدهم.

ونقل السجناء سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد تاهباز، وأمريكي رابع لم تكشف هويته من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي.

ولفت مصدر آخر، إلى أن أمريكيًا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.

وأشار مصدر مطلع إلى أن إيران ستسمح للأمريكيين المحتجزين بمغادرة البلد بعد إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وأضاف: "سيطلق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أمريكا بموجب اتفاق بين واشنطن وطهران.. سيستغرق الأمر بعض الوقت للسماح للأمريكيين المنقولين من سجن إيفين بمغادرة إيران.. قد يستغرق الأمر أسابيع وربما في سبتمبر".

وعلق البيت الأبيض بقوله إن نقل أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران أمر مشجع.

بدوره، قال جاريد جينر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأمريكيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد تاهباز (67 عاما)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".