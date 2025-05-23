اعتقال امرأة.. تطورات هجوم محطة قطارات هامبورغ المركزية (فيديو)

قالت شرطة هامبورغ في ألمانيا إنها اعتقلت مشتبها بها في واقعة طعن أسفرت عن إصابة 12 شخصا في محطة قطارات هامبورغ اليوم الجمعة، بعضهم في حالة حرجة.

وأفادت الشرطة عبر حسابها في منصة "إكس" بأن هناك عملية تمشيط كبيرة الآن للشرطة في هامبورغ، مؤكدة أنها تحقّق في خلفية الهجوم.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال رجال الشرطة المرأة.

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة ثمانية أشخاص، لكن السلطات أوضحت لاحقا حصيلة الضحايا، لافتة إلى أنهم 3 ضحايا في حالة حرجة، و3 مصابين بجروح خطيرة، في حين أصيب 6 آخرون بجروح طفيفة.