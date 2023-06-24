بلينكن يطلع نظيره الكوري على نتائج زيارته لبكين.. وبيونغ يانغ تتوعد
قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بنظيره في كوريا الجنوبية، الحليف الرئيس للولايات المتحدة، لمناقشة نتائج زيارته للصين هذا الشهر.
وذكر بيان للوزارة، أن بلينكن أبلغ وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، أنه "أجرى حوارًا صادقًا وعمليًا وبناءً مع الجانب الصيني"، وأراد شرح نتائج زيارته بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.
وأضاف البيان، أن بلينكن وبارك قررا مواصلة التواصل فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، وحثا بكين على "لعب دور بنَّاء في وقف كوريا الشمالية للاستفزازات ونزع السلاح النووي".
وخلال الزيارة إلى الصين، حيث التقى بلينكن بالرئيس شي جين بينغ ومسؤولين كبار آخرين، اتفق الجانبان على تهدئة وتيرة التنافس الشديد بينهما حتى لا يتحول إلى صراع، لكنهما فشلا بتحقيق أي انفراجة كبيرة.
وفي غضون ذلك، انتقدت كوريا الشمالية بلينكن لمحاولته حمل الصين على الضغط على بيونغ يانغ، وحذرت من أن ردها سيصبح "أكثر شمولًا وقوة" على أي إجراءات عسكرية أقوى من جانب الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم السبت.
وقالت الوكالة نقلًا عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن "تهديدات" بلينكن للصين للضغط على بيونجيانج تعبر عن "عقلية مهيمنة خطيرة".
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، الأسبوع الماضي، بعد أقل من ساعة من تحذير بيونجيانج من الرد على مناورات عسكرية تجريها قوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.