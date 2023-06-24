بلينكن يطلع نظيره الكوري على نتائج زيارته لبكين.. وبيونغ يانغ تتوعد

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بنظيره في كوريا الجنوبية، الحليف الرئيس للولايات المتحدة، لمناقشة نتائج زيارته للصين هذا الشهر.

وذكر بيان للوزارة، أن بلينكن أبلغ وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، أنه "أجرى حوارًا صادقًا وعمليًا وبناءً مع الجانب الصيني"، وأراد شرح نتائج زيارته بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

وأضاف البيان، أن بلينكن وبارك قررا مواصلة التواصل فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، وحثا بكين على "لعب دور بنَّاء في وقف كوريا الشمالية للاستفزازات ونزع السلاح النووي".

وخلال الزيارة إلى الصين، حيث التقى بلينكن بالرئيس شي جين بينغ ومسؤولين كبار آخرين، اتفق الجانبان على تهدئة وتيرة التنافس الشديد بينهما حتى لا يتحول إلى صراع، لكنهما فشلا بتحقيق أي انفراجة كبيرة.