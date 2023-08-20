أردوغان يتوجه إلى المجر "لتعزيز الشراكة الاستراتيجية"

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارةً رسمية إلى المجر، اليوم الأحد، يُتوقع أن تشهد تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس أردوغان إلى بودابست، الأحد، في إطار زيارة ليوم واحد يلتقي خلالها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ونقلت "الأناضول" عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان سيتوجه إلى بودابست بدعوة من أوربان لحضور الاحتفالات بيوم تأسيس الدولة المجرية وجزء من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى التي ستستضيفها المجر.

وأوضحت في بيان السبت، أن الاجتماعات المزمعة مع الجانب المجري على هامش الزيارة ستشهد محادثات حول العلاقات الثنائية بكل أبعادها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الذين سيشاركون في الاحتفالات والفعاليات.