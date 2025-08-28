منطقة منزوعة.. هل تنتهي حرب روسيا وأوكرانيا بـ"سيناريو الكوريتين"؟

في ظل السيناريوهات المقترحة لنهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يبرز اقتراح أمريكي مثير للجدل يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح كحل محتمل، وفق تقرير لموقع "ناشيونال سكيورتي جورنال".

ويهدف الاقتراح إلى إقامة منطقة عازلة واسعة تخضع لمراقبة دولية مشددة لفرض وقف إطلاق النار ومنع أي عدوان مستقبلي، على غرار المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، لكن الاقتراح، رغم تفاؤل بعض المحللين به، قوبل برفض أوروبي وأوكراني، ما يثير تساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه.

وكانت صحيفة "كييف بوست" كشفت عن طرح مسؤولين أمريكيين فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح كجزء من مفاوضات السلام، تكون أوسع من نظيرتها الكورية، إذ اقترح العقيد المتقاعد ريتشارد ويليامز، نائب مدير سابق في حلف الناتو، أن تمتد بعرض 4 كيلومترات.

وتعتمد هذه المنطقة على أجهزة استشعار وطائرات دون طيار لتقليل الحاجة إلى قوات حفظ سلام كبيرة، كما اقترح ويليامز أن أي خرق للمنطقة قد يؤدي إلى تفعيل آليات دفاعية مشابهة للمادة الخامسة في ميثاق الناتو، لضمان رد فعل حاسم ضد أي عدوان.

رغم الدعم المحدود لهذه الفكرة، فإنها واجهت معارضة قوية، ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاقتراح بأنه "ميت"، معتبراً أنه لا يحقق تطلعات أوكرانيا في استعادة أراضيها بالكامل.

كما أعربت مصادر دبلوماسية أوروبية، بحسب "كييف بوست"، عن عدم حماسها للفكرة، مشيرة إلى تعقيدات تنفيذها ومخاوف من أن تكون بمرتبة تنازل عن الأراضي الأوكرانية.

ووفق "ناشيونال سكيورتي جورنال"، فإن هذا الرفض يعكس الحساسيات السياسية والاستراتيجية في المنطقة، إذ ترى أوروبا وأوكرانيا أن أي حل يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا الكاملة.

وليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فكرة المنطقة المنزوعة السلاح، ففي نوفمبر الماضي، اقترح المقدم جارا ماتيسك، من القوات الجوية الأمريكية، فكرة مشابهة مستلهمة من تجربة الكوريتين، مشيراً إلى أنها قد تكون الحل الأكثر واقعية، رغم أنها ليست مثالية.

وأكد ماتيسك أن إقناع الدول الغربية بالقتال من أجل كل شبر من الأراضي الأوكرانية قد يكون صعباً، ما يجعل المنطقة المنزوعة السلاح خياراً عملياً. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تعاون الأطراف الدولية، خاصة مع تردد أوروبا ورفض الناتو المحتمل لقيادة مثل هذه المهمة.

وفي تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يعتقد أن أي سلام دائم في أوكرانيا يتطلب منطقة منزوعة السلاح مدعومة بقوة عسكرية دولية، مستدركاً أن التحديات تمتد إلى التضاريس المعقدة والمدن المدمرة، إلى جانب ملايين الألغام الأرضية التي تشكل خطراً دائماً. كما يرى التقرير أن غياب الإرادة السياسية الغربية لدعم هذا الحل قد يعوق تنفيذه.