أمريكا تتعهد بتقديم 11 مليون دولار إلى ليبيا

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن إن الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافية للمنظمات المحلية والدولية، التي تسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد الفيضانات المدمرة.

وقبل أسبوع، انهار سدان في مدينة درنة الليبية تحت وطأة عاصفة عاتية وأمطار غزيرة، مما أطلق سيلا ضخما من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة، التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.