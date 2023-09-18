أمريكا تتعهد بتقديم 11 مليون دولار إلى ليبيا
قال الرئيس الأمريكي جون بايدن إن الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافية للمنظمات المحلية والدولية، التي تسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد الفيضانات المدمرة.
وقبل أسبوع، انهار سدان في مدينة درنة الليبية تحت وطأة عاصفة عاتية وأمطار غزيرة، مما أطلق سيلا ضخما من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة، التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.
وتحوّل وسط درنة إلى أرض قاحلة، وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوما من الأيام بنايات ومنازل، وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة إلى طوابق أرضية دمرتها المياه تقريبا.
وتسببت الكارثة في مقتل الآلاف وفقدان آخرين، وقدم مسؤولون يستخدمون طرقا مختلفة لحساب الأعداد بيانات شديدة التباين بشأن حصيلة الضحايا حتى الآن، ويقدر رئيس بلدية درنة أن أكثر من 20 ألفا فُقدوا، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 3922.