"لا أتكلم أو أمشي بسهولة".. حيلة بايدن لاستعطاف الناخبين بعد سقوطه في المناظرة

استعطف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قدم أداءً وصف بـ"الكارثي"، الناخبين بإظهار ضعفه والاعتراف بكبر سنه وقلة حيلته أمام عثرات لسانه، في سبيل لتدارك فشله الذريع الذي مني به أمام خصمه اللدود، الساكن السابق للبيت الأبيض، دونالد ترامب.

وأفاد بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، عزمه الفوز في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق شبكة "سي إن إن".

وتابع قائلا: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".

وجدد بايدن عزمه على خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيئ في المناظرة التي خاضها، الخميس، في وجه منافسه الجمهوري ترامب.