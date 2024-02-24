استطلاع رأي أمريكي يوجه صفعة لبايدن

أظهر استطلاع رأي حديث تم إجراؤه في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأكثر من 300 صوت انتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما جاء في صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.

وفي تحليل من الصحيفة للاستطلاع، توقع "Decision Desc HQ" أن يحصل ترامب على 312 صوتًا انتخابيًّا، وهو أعلى رقم يحصل عليه مرشح جمهوري منذ فوز بوش الأب عام 1988، عندما حصل على 426 صوتاً.

وقالت "نيوزويك"، إن "ترامب حاليًّا في طريقه للفوز بعدد من الولايات المتأرجحة التي قلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2020، بما في ذلك أريزونا ونيفادا"، مضيفة أن "ترامب في طريقه للفوز بما يسمى بولايات الجدار الأزرق في ميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا؛ ما من شأنه أن يضعه في طريقه للحصول على 270 صوتا انتخابيا اللازمة للفوز في الانتخابات المقبلة".

ويشير هذا الاستطلاع، إلى "أحدث علامة مقلقة لبايدن، وهو يسعى إلى إعادة انتخابه، في حين واجه بايدن منذ فترة طويلة مخاوف بشأن انخفاض معدلات موافقته، فضلا عن اعتقاد الناخبين أن بايدن البالغ من العمر 81 عاما أكبر من أن يصبح رئيسا لولاية ثانية في منصبه".

إلى ذلك، ما زالت هذه التوقعات تستند إلى بيانات الاقتراع الحالية، وقد تتغير مع اقتراب الانتخابات، ويمكن أن تؤثر العديد من العوامل على نتيجة الانتخابات، بما في ذلك حملات المرشحين، والمناخ السياسي، والأحداث غير المتوقعة.