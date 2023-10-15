إسرائيل تعلن استئناف ضخ المياه إلى جنوب غزة

وأضاف ساليفان في تصريح تلفزيوني: "كنت على اتصال بنظرائي الإسرائيليين الذين أخبروني في الساعة الماضية، أنهم عاودوا تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه".

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت الخبر في وقت سابق، بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إعادة استئناف ضخ المياه إلى جنوب القطاع جاء بضغط أمريكي، وحذرت بعض تلك الوسائل من أن تلك الخطوة تأتي في سياق محاولات إجبار سكان شمال القطاع على الإخلاء نحو جنوب قطاع غزة.