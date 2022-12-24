مسؤول أوكراني يطالب بـ"تدمير" مصانع الأسلحة الإيرانية

مسؤول أوكراني يطالب بـ"تدمير" مصانع الأسلحة الإيرانية

إرم نيوز
روسيا أطلقت حوالي 540 طائرة مسيرة إيرانية على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا
رئيس المخابرات الأوكرانية

طالب مساعد كبير للرئيس الأوكراني "بتصفية" المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، إذ تتهم كييف طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.

وكتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على "تويتر" اليوم السبت، أن إيران "تهين بشكل صارخ... العقوبات الدولية"، ودعا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك.

واتهمت كييف طهران بتزويد موسكو بما يصل إلى 1700 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 القادرة على حمل ذخائر.

مسؤول أوكراني يطالب بـ"تدمير" مصانع الأسلحة الإيرانية
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وتقول إن روسيا استخدمتها لضرب أهداف في أوكرانيا منذ سبتمبر أيلول، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.

وقال رئيس المخابرات الأوكرانية في مقابلة نشرت أمس الجمعة، إن روسيا أطلقت بالفعل حوالي 540 طائرة مسيرة على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.

مسؤول أوكراني يطالب بـ"تدمير" مصانع الأسلحة الإيرانية
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