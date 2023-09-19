روسيا تعلن انسحابها من مجلس "بارنتس"

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "المجلس كان على مدار 30 عامًا صيغة ضمنت الاستقرار وقامت بأنشطة فعّالة في الشمال"، متهمةً في الوقت نفسه الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والمفوضية الأوروبية "بتعطيل هذه الصيغة"، مؤكدة أنه "بسبب أخطاء الدول المعنية، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ مارس 2022".

وأشارت الوزارة إلى أن "فنلندا انتهكت مبدأ التناوب بعدم تسليم روسيا رئاسة المجلس"، لافتة إلى أنه "في ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس".