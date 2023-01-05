بايدن يرى أن بوتين "يسعى إلى متنفس" عبر وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحث عن "متنفس" بإعلانه وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، في هدنة هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي.
وقال بايدن، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، إن الرئيس الروسي "كان مستعدا لقصف مستشفيات وروضات وكنائس، في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر وليلة رأس السنة، أظن أنه يسعى إلى متنفس".
من جانبها، اعتبرت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار الروسي "المزعوم" في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي "لن يجلب لا الحرية ولا الأمان للأشخاص الذين يعيشون في خوف كلّ يوم تحت الاحتلال الروسي".
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إذا كان بوتين يريد السلام، كان ليعيد جنوده إلى الديار وكانت الحرب لتنتهي، لكنه يريد على ما يبدو مواصلة الحرب، بعد توقّف وجيز".