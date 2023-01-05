بايدن يرى أن بوتين "يسعى إلى متنفس" عبر وقف إطلاق النار بأوكرانيا

وقال بايدن، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، إن الرئيس الروسي "كان مستعدا لقصف مستشفيات وروضات وكنائس، في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر وليلة رأس السنة، أظن أنه يسعى إلى متنفس".