مثول إيفانكا ترامب أمام محكمة في قضية احتيال مدنية

مثلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة في إطار قضية مدنية مرتبطة بالاحتيال تهدد بشل الإمبراطورية التجارية العائلية.

ورغم أن إيفانكا، (42 عامًا)، التي غادرت منظمة ترامب، في 2017، لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها ليست متهمة في القضية، إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.

ويواجه دونالد ترامب، ونجلاه دونالد جونيور وإريك، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب، اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات بهدف الحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترامب بشهادتها، إنها "ضمنت قروضًا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناءً على بيانات مزيّفة عن الوضع المالي للمنظمة"، مضيفة: "ستحاول، اليوم، النأي بنفسها عن الشركة، لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة، إلى حد كبير، وكشفنا الخطة واستفادت منها شخصيًا".