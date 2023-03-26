أزمة "الإصلاح القضائي" في إسرائيل.. بن غفير يدعو لإقالة يؤاف غالانت

وأضاف أن "غالانت ينتهج سياسة الاحتواء وعدم الرد على ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدير ظهره للناخبين اليمينيين الذين يريدون حكومة يمينية مليئة بالإصلاح والأمن الشخصي والحكم"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وأصدر غالانت، اليوم، إعلاناً دعا فيه نتنياهو إلى وقف خطة الإصلاح القانوني لفترة كافية للانخراط بشكل أعمق في مفاوضات مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.

وقال غالانت: "نحن بحاجة إلى تغيير في النظام القضائي، لكن هذه التغييرات تتم من خلال الحوار، ومن أجل الأمن القومي يجب إيقاف التشريعات القضائية".

وأضاف: "الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، هذا خطر مباشر وملموس واضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث".