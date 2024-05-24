مصدر لـ"إرم نيوز": قاليباف سيترشح لانتخابات رئاسة إيران

وستُجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو/ حزيران المقبل، بعد خلو هذا المنصب جراء وفاة الرئيس رئيسي إثر تحطم طائرته الرئاسية في شمالي غرب إيران، الأحد الماضي، مع عدد من مرافقيه.

ويشغل المنصب حالياً النائب الأول للرئيس محمد مخبر دزفول، بموجب المادة 131 من الدستور، وبحسبها يجب إجراء الانتخابات في مدة أقصاها 50 يوماً.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "غلام علي حداد عادل، صهر المرشد خامنئي، ورئيس مجلس ائتلاف القوى الثورية، عقد جلسة الليلة الماضية مع قاليباف، وتدارس قضية ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية".

ووفق المصدر، "أبدى قاليباف موافقته، وطلب من حداد عادل التفاوض مع بقية الأحزاب الأصولية بشأن دعمه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، خصوصاً مع تزايد احتمالات مشاركة مرشحين من المعتدلين والإصلاحيين".

وقد تعرض قاليباف لهجمة شديدة حتى من قبل بعض مؤيدي الحكومة والنظام من التيار الأصولي؛ بسبب قضايا فساد لاحقت عددا من أبنائه.

وللسياسي والعسكري في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، طموحات ليصبح رئيساً، وقد يفتح له غياب رئيسي المجال للوصول إلى هذا المنصب.

ويرجع طموح قاليباف في الوصول إلى المنصب عام 2005، لكنه خسر الانتخابات، وترشح عام 2013، لكنه خسر أمام حسن روحاني، ونال المركز الثاني بعدما حصل 6 ملايين و77 ألف صوت، وفي انتخابات عام 2017 ترشح لكنه انسحب لصالح الراحل إبراهيم رئيسي الذي خسر الانتخابات.