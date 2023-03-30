لافروف يترأس اجتماعا لمجلس الأمن في أبريل بنيويورك

يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، في نيسان/أبريل، خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "حدثا رئيسيا آخر للرئاسة الروسية سيكون مناقشة علنية على مستوى عال لمجلس الأمن حول (تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة)".

وأوضحت زاخاروفا أن "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

كذلك، يترأس لافروف جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/أبريل.