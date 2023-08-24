مشادّة لفظية بين غالانت وبن غفير خلال اجتماع "الكبينيت" الإسرائيلي

أفاد موقع "واللا" العبري، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكبينيت"، عقد جلسة خاصة، الثلاثاء، لمناقشة التطورات والأحداث في أعقاب سلسلة الهجمات الأخيرة والتصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية، حيث شهد الاجتماع مشادة لفظية بين الوزيرين غالانت وبن غفير.

ونقل الموقع، عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "دعوة انعقاد المجلس جاءت استجابة لضغوط من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجُهت، خلال الأيام الأخيرة، من داخل الائتلاف ضد وزير الدفاع يوآف غالانت وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي".

ووجّه عدد من أعضاء الكنيست من حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، أصابع الاتهام والانتقاد إلى غالانت والمنظومة الأمنية تجاه ما يجري من أحداث وتصعيد في الضفة الغربية.

ودعا هؤلاء، لتشديد سياسة الرد وتكثيفها على الهجمات في الضفة الغربية.