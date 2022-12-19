"تحسن دبلوماسي".. وزيرة خارجية أستراليا تزور الصين

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ستزور الصين هذا الأسبوع، ما يشير إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا.

وستلتقي وونغ مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ويعقدان الحوار الأسترالي الصيني السادس للعلاقات الخارجية والإستراتيجية، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الأربعاء.

وستكون هذه أول زيارة لوزير أسترالي لبكين منذ عام 2019.

وقال ألبانيزي في بيان "أستراليا تسعى إلى علاقة مستقرة مع الصين ...".