صحيفة تابعة لخامنئي: الإصلاحيون يسعون لانقلاب سياسي في إيران

وصفت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، البيان الصادر عن الأحزاب الإصلاحية بأنه "مشبوه ومحاولة انقلاب على النظام"، مبينة أن "الجزء المتمرد والمعارض داخل جبهة الإصلاحات" يظهر توافقاً مع مطالب المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

وكانت ما تسمى "جبهة الإصلاحات" قد دعت، في بيانها الذي أصدرته يوم الأحد الماضي، إلى المصالحة الوطنية، ورفع التوترات، وإنهاء العزلة الدولية، وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين والمدنيين، وإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، والإعلان عن الاستعداد لتجميد طوعي لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع شامل للعقوبات.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي حذر من أنه إذا اتجهت الحكومة نحو استئناف برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتدخلان مجدداً وتعيدان تدمير البرنامج مع تكرار الهجمات المحتملة.

ورأت كيهان أن مطالب جبهة الإصلاحات "تختلف تماماً عما قامت عليه الجمهورية الإسلامية"، محذرة من أنه "في حال قبول التغييرات التي يقترحها هذا التيار، لن يكون من الممكن استخدام اسم الجمهورية الإسلامية للنظام السياسي القائم في إيران".

دعوة لحوار مباشر وتعليق التخصيب

ودعت جبهة الإصلاحات الإيرانية الحكومة إلى إعلان الاستعداد لتعليق طوعي لبرنامج تخصيب اليورانيوم، والسماح بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع كامل للعقوبات الدولية.

واعتبرت الجبهة أن سياسة الحكومة القائمة على "المفاوضات التكتيكية لشراء الوقت" غير صحيحة، مشيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية ونتائج الحرب الأخيرة، إلى جانب تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، تزيد الضغوط الداخلية والدولية على إيران.

وأضافت أن منع العودة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والعقوبات الجديدة يمثل أولوية أمنية وطنية عاجلة، وليس مسألة حزبية أو انتخابية.

ودعت الجبهة إلى اتباع مسار المصالحة الوطنية والإصلاحات الهيكلية الفورية في السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك إعلان العفو العام عن السجناء السياسيين والدينيين، ورفع القيود عن الشخصيات السياسية البارزة، وتغيير خطاب الحكم نحو التنمية الوطنية ورفاهية المواطنين.

وشددت على استعادة سلطات الحكومة وتقليص تدخل المؤسسات الموازية، وإعادة القوات العسكرية إلى الثكنات، والخروج من السياسة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتقارب بين الإيرانيين داخل وخارج البلاد.