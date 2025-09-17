الإمارات تنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ 119 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة برفقة ذويهم

logo
العالم

أمريكا تحتجز سائقاً اقتحم بسيارته بوابة مقر "إف بي آي"

أمريكا تحتجز سائقاً اقتحم بسيارته بوابة مقر "إف بي آي"
عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قالت السلطات الأمريكية إنها احتجزت السائق المشتبه بقيامه باقتحام بوابة مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مدينة بيتسبرج بسيارته، وترك العلم الأمريكي خلفه، بحسب الوكالة الألمانية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن السيارة اصطدمت بالبوابة نحو الساعة 2:40 صباحا.

أخبار ذات علاقة

عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي

سائق يقتحم بوابة مقر "التحقيقات الفيدرالي" في الولايات المتحدة

وأضاف، في بيان نُشر على الإنترنت، أن "هذا الحادث يعد هجوما موجها ضد المكتب. ولم يُصب أي من أفراد المكتب بأذى".

وصرح كريستوفر جيوردانو، مساعد المدير المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج، للصحفيين، أن السيارة بدا أنها تحمل نوعا من الرسائل على نافذة جانبية. وأضاف جيوردانو أن المكتب كان يعرف الرجل مسبقا.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC