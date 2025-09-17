أمريكا تحتجز سائقاً اقتحم بسيارته بوابة مقر "إف بي آي"

قالت السلطات الأمريكية إنها احتجزت السائق المشتبه بقيامه باقتحام بوابة مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مدينة بيتسبرج بسيارته، وترك العلم الأمريكي خلفه، بحسب الوكالة الألمانية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن السيارة اصطدمت بالبوابة نحو الساعة 2:40 صباحا.

أخبار ذات علاقة سائق يقتحم بوابة مقر "التحقيقات الفيدرالي" في الولايات المتحدة

وأضاف، في بيان نُشر على الإنترنت، أن "هذا الحادث يعد هجوما موجها ضد المكتب. ولم يُصب أي من أفراد المكتب بأذى".

وصرح كريستوفر جيوردانو، مساعد المدير المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج، للصحفيين، أن السيارة بدا أنها تحمل نوعا من الرسائل على نافذة جانبية. وأضاف جيوردانو أن المكتب كان يعرف الرجل مسبقا.



