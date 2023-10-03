صديق الأمس عدو اليوم.. جون كيلي يوجه أقسى انتقاداته لترامب
وجه كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي وهو الأطول خدمة في عهد دونالد ترامب، أقسى انتقاداته حتى الآن للرئيس الأمريكي السابق، وذلك في بيان لشبكة CNN.
وذكر موقع الشبكة أن كيلي وصف ترامب بأنه "شخص ليس لديه أي فكرة عما تمثله أمريكا وليس لديه أي فكرة عما تعنيه أمريكا".
كما وصف كيلي ترامب بأنه "الشخص الذي يعتقد أن أولئك الذين يدافعون عن بلادهم بالزي العسكري أو يتم إسقاطهم أو إصابتهم بجروح خطيرة في القتال أو يقضون سنوات يتعرضون للتعذيب كأسرى الحرب"، بأنهم جميعاً "مغفلون" لأنه "لا يوجد لهم شيء فيه".
وأضاف: إنه شخص لا يريد أن يُرى في حضور مبتوري الأطراف العسكريين لأنه "لا يبدو الأمر جيدا بالنسبة لي".
وأضاف كيلي أن ترامب "أظهر ازدراء صريحا لعائلات من فقدوا جنودا - كل هذه العائلات - على شاشة التلفزيون خلال حملة عام 2016، وصرخ بأن أغلى أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن أمريكا هم خاسرون وأنه لن يزور قبورهم في فرنسا".
وروى كيلي قصة وردت في كتاب The Divider، أن ترامب أخبره بأنه يريد عرضا عسكريا مثل العرض الذي شاهده في يوم الباستيل في فرنسا، إلا أنه لا يريد أيا من المحاربين القدامى الجرحى.
وأكد كيلي أن ترامب رفض زيارة قبور الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى، عندما كان في فرنسا عام 2018.
وذكر موقع شبكة CNN، أن كيلي وصف ترامب بالمنافق، قائلاً إنه "ليس صادقاً فيما يتعلق بموقفه بشأن حماية حياة الأجنة والنساء والأقليات والإنجيليين المسيحيين واليهود والرجال والنساء العاملات". وخلص إلى أن ترامب "شخص ليس لديه سوى الازدراء لمؤسساتنا الديمقراطية ودستورنا وسيادة القانون". واختتم: "لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، فليساعدنا الرب".
وكان ترامب حضر أمس محاكمة شملت أيضاً اثنين من أبنائه في نيويورك، بتهمة ارتكاب عمليات احتيال وتضخيم أصولهم العقارية.
ووسط الانتقادات الحادة التي تعرض لها، وجه ترامب انتقادات حادة للقضاء في بلاده، وقال إن المحاكمة "مسيسة" وتستهدفه بشكل شخصي خاصة لإبعاده عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.