صديق الأمس عدو اليوم.. جون كيلي يوجه أقسى انتقاداته لترامب

وجه كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي وهو الأطول خدمة في عهد دونالد ترامب، أقسى انتقاداته حتى الآن للرئيس الأمريكي السابق، وذلك في بيان لشبكة CNN.

وذكر موقع الشبكة أن كيلي وصف ترامب بأنه "شخص ليس لديه أي فكرة عما تمثله أمريكا وليس لديه أي فكرة عما تعنيه أمريكا".

كما وصف كيلي ترامب بأنه "الشخص الذي يعتقد أن أولئك الذين يدافعون عن بلادهم بالزي العسكري أو يتم إسقاطهم أو إصابتهم بجروح خطيرة في القتال أو يقضون سنوات يتعرضون للتعذيب كأسرى الحرب"، بأنهم جميعاً "مغفلون" لأنه "لا يوجد لهم شيء فيه".