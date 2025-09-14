وسط توترات مع فنزويلا.. نشاط عسكري أمريكي ملحوظ بقاعدة في بورتريكو

شوهدت 5 طائرات أمريكية من طراز (F-35) تهبط في بورتوريكو، السبت، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، 10 مقاتلات من طراز "الشبح" بالانضمام لتعزيزات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة عصابات المخدرات وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا.

وقد شوهدت طائرات (F-35) وهي تهبط في قاعدة "روزفلت رودز" العسكرية السابقة في بلدة "سيبا" الواقعة شرق بورتوريكو، بحسب "رويترز" في نسختها الإنجليزية.

وذكرت الوكالة أنه شوهدت مروحيات أمريكية وطائرات "أوسبري"، بالإضافة إلى طائرات نقل أمريكية أخرى وأفراد عسكريين، في القاعدة خلال الأيام الأخيرة.