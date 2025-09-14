logo
العالم

وسط توترات مع فنزويلا.. نشاط عسكري أمريكي ملحوظ بقاعدة في بورتريكو

وسط توترات مع فنزويلا.. نشاط عسكري أمريكي ملحوظ بقاعدة في بورتريكو
مقاتلات أمريكية في قاعدة "روزفلت رودز" العسكرية السابقة ف...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

شوهدت 5 طائرات أمريكية من طراز (F-35) تهبط في بورتوريكو، السبت، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، 10 مقاتلات من طراز "الشبح" بالانضمام لتعزيزات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة عصابات المخدرات وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا.

وقد شوهدت طائرات (F-35) وهي تهبط في قاعدة "روزفلت رودز" العسكرية السابقة في بلدة "سيبا" الواقعة شرق بورتوريكو، بحسب "رويترز" في نسختها الإنجليزية.

وذكرت الوكالة أنه شوهدت مروحيات أمريكية وطائرات "أوسبري"، بالإضافة إلى طائرات نقل أمريكية أخرى وأفراد عسكريين، في القاعدة خلال الأيام الأخيرة.

أخبار ذات علاقة

مادورو مع السيدة الأولى ووزير دفاعه

ترامب يهدد وفنزويلا تنشر 25 ألف جندي.. البحر الكاريبي على حافة الانفجار

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC