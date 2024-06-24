من "عجل تاتشر" إلى "كلاب كاميرون".. أرشيف انتخابي "غريب" في بريطانيا

تاتشر والعجل الصغير

كانت مارغريت تاتشر المعروفة باسم "المرأة الحديدية" تخوض حملتها الانتخابية عام 1979، التي قادتها إلى داونينغ ستريت كأول امرأة ترأس الحكومة البريطانية عندما التقط المصورون لقطة تاريخية.

فخلال زيارتها لمزرعة إيست أنجليا وُضع عجل صغير بين يديها لتحمله زعيمة حزب المحافظين آنذاك لمدة 20 دقيقة وقد تدلت أرجله.

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها تاتشر، فإنها أثارت موجة جديدة من السياسيين الحريصين على إظهار وجوههم أمام الناخبين.

ميجور وصندوق الصابون

ومع إعلانها مغادرة داونينغ ستريت، كان حزب العمال حريصا على تولي حكم بريطانيا، ورغم أن خليفة تاتشر جون ميجور كان شخصا لطيفا، إلا أنه لم يخجل من مواجهة حشد يساري غاضب في لوتون.

وخلال حملته الانتخابية عام 1992، تسلق ميجور صندوق الصابون أمام حشود الناخبين وقال "لن يمنعنا أي حشد من الغوغاء الذين نزلوا إلى الشوارع من الخروج والتحدث إلى الناس العاديين المحترمين في هذا البلد".

وأضاف "من المألوف أن نقول، لأسباب أمنية وأسباب أخرى، إنه لا يمكنك الوقوف على المنبر. أعتقد أنه يتعين عليَّ فعل ذلك وسأفعله".

كينوك والأخطاء الفادحة

خلال فترة تاتشر وبداية عهد ميجور، قاد نيل كينوك حزب العمال المعارض من 1983 وحتى 1992 حيث خسر أربع مرات متتالية أمام المحافظين، لكن هذا لم يمنعه من محاولة مواكبة منافسيه، وجذب الناخبين بكل الطرق.

وفي عام 1983، كان كينوك يتجوّل مع زوجته حين اتخذ قرارًا مؤسفًا بالذهاب إلى شاطئ برايتون على أمل جذب الصحافة، لكن كل شيء سار على نحو خاطئ عندما سقط على مؤخرته أوّلاً في الماء.

وفي حيلة أخرى لجذب الناخبين عام 1992، ظهر كينوك في مقاطع فيديو لمغنية البوب تريسي أولمان.