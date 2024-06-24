من "عجل تاتشر" إلى "كلاب كاميرون".. أرشيف انتخابي "غريب" في بريطانيا
كثيرا ما تلفت اللقطات المثيرة والحيل التي يلجأ إليها الساسة في بريطانيا لدعم حملاتهم الانتخابية انتباه الناخبين، فمن "عجل" تاتشر، إلى "حمل" كاميرون، تبقى تلك الصور تقليدا طويل الأمد في السياسة البريطانية.
وهذا العام حصل زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إد ديفي على لقب ملك اللقطات المثيرة في الحملات الانتخابية في بريطانيا هذا العام، من خلال جلوسه حافي القدمين على شاطئ برودساندز، إلى التجديف والسقوط في مياه ويندرمير الباردة.
ورغم الانتقادات التي واجهها ديفي، فإنه لم يكن السياسي الوحيد الذي يلجأ إلى مثل هذه الحيل في الحملات الانتخابية التي تعد تقليدا في السياسة البريطانية، دشنته رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي سلطت الضوء على لقطات لا تنسى.
تاتشر والعجل الصغير
كانت مارغريت تاتشر المعروفة باسم "المرأة الحديدية" تخوض حملتها الانتخابية عام 1979، التي قادتها إلى داونينغ ستريت كأول امرأة ترأس الحكومة البريطانية عندما التقط المصورون لقطة تاريخية.
فخلال زيارتها لمزرعة إيست أنجليا وُضع عجل صغير بين يديها لتحمله زعيمة حزب المحافظين آنذاك لمدة 20 دقيقة وقد تدلت أرجله.
ورغم الانتقادات التي تعرضت لها تاتشر، فإنها أثارت موجة جديدة من السياسيين الحريصين على إظهار وجوههم أمام الناخبين.
ميجور وصندوق الصابون
ومع إعلانها مغادرة داونينغ ستريت، كان حزب العمال حريصا على تولي حكم بريطانيا، ورغم أن خليفة تاتشر جون ميجور كان شخصا لطيفا، إلا أنه لم يخجل من مواجهة حشد يساري غاضب في لوتون.
وخلال حملته الانتخابية عام 1992، تسلق ميجور صندوق الصابون أمام حشود الناخبين وقال "لن يمنعنا أي حشد من الغوغاء الذين نزلوا إلى الشوارع من الخروج والتحدث إلى الناس العاديين المحترمين في هذا البلد".
وأضاف "من المألوف أن نقول، لأسباب أمنية وأسباب أخرى، إنه لا يمكنك الوقوف على المنبر. أعتقد أنه يتعين عليَّ فعل ذلك وسأفعله".
كينوك والأخطاء الفادحة
خلال فترة تاتشر وبداية عهد ميجور، قاد نيل كينوك حزب العمال المعارض من 1983 وحتى 1992 حيث خسر أربع مرات متتالية أمام المحافظين، لكن هذا لم يمنعه من محاولة مواكبة منافسيه، وجذب الناخبين بكل الطرق.
وفي عام 1983، كان كينوك يتجوّل مع زوجته حين اتخذ قرارًا مؤسفًا بالذهاب إلى شاطئ برايتون على أمل جذب الصحافة، لكن كل شيء سار على نحو خاطئ عندما سقط على مؤخرته أوّلاً في الماء.
وفي حيلة أخرى لجذب الناخبين عام 1992، ظهر كينوك في مقاطع فيديو لمغنية البوب تريسي أولمان.
كاميرون والكلاب
وخلال الانتخابات الأولى له كزعيم لحزب المحافظين عام 2006، كان ديفيد كاميرون حريصا على أن يُظهر للناخبين المحليين شغفه بالبيئة، وكانت أفضل طريقة هي إظهار اهتمامه بالحياة البرية من خلال التوجه إلى النرويج لقضاء بعض الوقت مع كلاب الهاسكي.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء العمالي توني بلير يزور كبار السن في شمال غرب لندن، سافر كاميرون لمدة ثلاث ساعات على متن زلاجة تجرّها الكلاب إلى نهر سكوت ترنر الجليدي في سفالبارد الذي تقلص على مدار القرن الماضي، إلى ما يقرب من نصف حجمه.
وأثبتت الحملة أنها كانت مثمرة ومنحت كاميرون جاذبية سياسية شخصية، وحصل المحافظون على أكثر من 300 مقعد، وأصبح الرجل رئيسًا للوزراء في عام 2010.
وصايا ميليباند الانتخابية
بعد صراعه مع شقيقه على زعامة حزب العمال عام 2015، كان إد ميليباند يأمل في وضع حد لحكم المحافظين الذي دام خمس سنوات.
وحاول ميليباند توصيل رسالة للناخبين مفادها أن الحزب لن يتنازل عن وعوده الانتخابية من خلال حفر ست وصايا غامضة على لوح حجري من الجرانيت يبلغ طوله 2.6 متر، أطلق عليه فيما بعد اسم "إد ستون"، في هاستينغز، شرقي ساسكس.
لكن الحيلة السياسية، التي لجأ إليها ميليباند كانت خطأ فادحا، وجاءت بنتيجة عكسية حتى أن السياسيين في حزب العمال قالوا علنا إن الحزب يمكن أن يخالف وعوده.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن جرى الكشف لاحقا عن التكلفة العالية لهذا الخطأ؛ إذ أنفق الحزب في البداية 7614 جنيهًا إسترلينيًا على الحجر، ثم ارتفعت التكلفة أكبر عندما جرى تغريم الحزب مبلغا مذهلا قدره 20 ألف جنيه إسترليني لإعلانهم بشكل غير صحيح عن المبلغ الذي تم إنفاقه على هذه الحيلة.
ساءت حملة ميليباند لانتخابات عام 2015 بصورة أكبر عندما تعرض للسخرية من صورة له غير مخطط لها، وهو يتناول شطيرة لحم الخنزير المقدد.
جونسون يعلق في الهواء
ربما يكون رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون صاحب أشهر الحملات السياسية المثيرة بين قادة المملكة المتحدة في الماضي والحاضر.
ومن بين حملاته التي لا تنسى، ما حدث عام 2012 حينما سعى عمدة لندن آنذاك للترويج للألعاب الأولمبية في العاصمة البريطانية الصاخبة، حيث حلق جونسون إلى السماء بكل معنى الكلمة، وعندما بدأ النزول وهو يحمل الأعلام البريطانية علق في السلك المضغوط في لقطة استقرت بشكل دائم في أذهان الجمهور.
واستمر جونسون في استخدام سحره وأعماله المثيرة لكسب تأييد الجمهور، فخلال حملته الانتخابية عام 2019 قام زعيم المحافظين بهدم جدار يحمل لافتة "الطريق المسدود" باستخدام حفار يحمل شعار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبعدها خرج من السيارة مبتسما ورفع إبهامه ويبدو أن الحملة كانت ناجحة؛ إذ تمكن الحزب من الحصول على أغلبية 80 مقعدًا في عام 2020.