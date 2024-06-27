الانتخابات الإيرانية.. حَملات خجولة بشعارات "قديمة"

تثير الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران، جدلاً واهتماماً على المستويين الإقليمي والدولي، على الرغم، من الحملات الخجولة التي حملت شعارات قديمة لم تخض في عمق الملفات الشائكة.

وامتازت الحملات بقصر مدتها التي دامت أسبوعين فقط، وقدمت بعض الأفكار حول أولويات الفصيل المحافظ في إيران، والتحولات المحتملة في مسار البلاد.

وحسب تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية مستقلة تهدف إلى تحليل مقترحات بشأن السياسة الخارجية والدولية، اتسمت الحملة الانتخابية بالافتقار الملحوظ إلى المناقشات السياسية التفصيلية، إذ فضل المرشحون الشعارات على الجوهر، والانتخابات في الوقت ذاته لا يبدو أنها ستشكل منعطفاً في إيران، وهي لذلك لا تحظى باهتمام داخلي.

ومن بين المرشحين الستة قبل انسحاب هاشمي، 5 ينحدرون من المعسكر المحافظ: محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، وسعيد جليلي المفاوض النووي السابق، وعلي رضا زاكاني عمدة طهران، و (المنسحب) أمير حسين غازي زاده هاشمي نائب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ومصطفى بور محمدي وزير الداخلية والعدل السابق. وعلى الرغم من مؤهلاتهم المتشددة المشتركة، فإن هؤلاء المرشحين يختلفون في اللهجة والنهج.