شكوك حول متانة نص الاتهام الموجه لترامب أمام القضاء

ينبغي على القضية غير المسبوقة المرفوعة ضد دونالد ترامب أمام القضاء في نيويورك، تجاوز عدد من العوائق القانونية إن كانت ستؤدي إلى أول إدانة لرئيس أمريكي سابق بتهمة جنائية، على ما رأى خبراء قانونيون.

فقد اعتبر بعضهم أن نص الاتهام هذا "أقل أهمية" من تحقيقات أخرى تهدد الرئيس السابق، ما أثار شكوكا حول مدى تماسكه.

وكما كان متوقعا، حمل المدافعون عن الرئيس السابق على لائحة الاتهام الصادرة الثلاثاء خلال مثول ترامب غير المسبوق أمام محكمة مانهاتن.