ميت رومني يطالب سياسيي أمريكا "المسنين" بالرحيل

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق، الجمهوري ميت رومني (76 عاما)، ساسة بلاده الذين بلغوا سن الشيخوخة وما زالوا في مناصبهم، ومن ضمنهم الرئيس "جو بايدن" و"نانسي بيلوسي".

ونقلت صحيفة "ذا تليغراف"، في تقرير لها، قول رومني إنه لن يخوض انتخابات الكونغرس القادمة، وإن على من تقدم بهم العمر ترك السياسة وإفساح المجال أمام الجيل الأكثر شبابا؛ ليتخذوا قرارات بشأن مستقبل البلاد.

وقال رومني إن هذا الأمر "لن يحدث طالما هناك سياسيون بأعمار الثمانينيات يتخذون قرارات في مواضيع كالذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع الصين وروسيا".

وأضاف أنه ما من شك أن الحزب الجمهوري منقسم إلى قسمين على الأقل، أحدهما يحظى بشعبية كبيرة وهو جناح يمثله دونالد ترمب، فيما يمثل هو (رومني) الجناح الأصغر الذي يدعوه بـ"الجناح الحكيم".

وأشار رومني، الذي كان أحد أشد منتقدي ترمب خلال فترة رئاسته في البيت الأبيض، إلى أن الرئيس السابق صار مرة أخرى المرشح المفترض للحزب، وهو توقع حاول معظم الجمهوريين من الصف الأول تفاديه.

المصدر: صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية