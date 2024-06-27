باكستان.. رفض تعليق حكم يقضي بسجن عمران خان

رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسًا بتعليق حكم يقضي بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اللذين اعتبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.

يواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ الإطاحة به، في أبريل/ نيسان 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وحكم على خان البالغ من العمر71 عامًا، وزوجته "بشرى بيبي" بالسجن لسبع سنوات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.

ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون، منذ أغسطس/آب ، من قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.

وقال صحافيو وكالة "فرانس برس" في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة ارجأ طلب تعليق الأحكام، وقال إن القرار سيُعلن في 12 يوليو/ تموز.