إسرائيل تجمِد حسابا في بنك باركليز لارتباطه بحماس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه جرى تجميد حساب مصرفي في بنك باركليز البريطاني؛ لارتباطه بجمع تبرعات لحركة حماس الفلسطينية.

وأطلقت حركة حماس هجومًا مباغتًا من غزة على إسرائيل السبت الماضي، في واحدة من أقوى جولات التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.

وقالت الشرطة في بيان، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لها عملت مع الشرطة البريطانية لتجميد حساب في بنك باركليز مرتبط بحركة حماس.

وذكر البيان، أن حماس نشرت تفاصيل الحساب البنكي "لغرض إيداع أموال للتبرعات"، مشيرًا إلى أن إسرائيل جمَدت أيضًا حسابات بالعملات المشفرة لجمع تبرعات لحماس.

ورفض متحدث باسم باركليز التعليق على الأنباء المتعلقة بتجميد الحساب، أو تأكيد صحة التفاصيل الواردة في بيان الشرطة.